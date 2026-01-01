Мошенники используют психологическое давление, чтобы склонить обманутых жителей к поджогам объектов инфраструктуры под видом «спецопераций».

Управление МВД России по Владимирской области призвало жителей региона к повышенной бдительности в связи с участившимися случаями дистанционного вовлечения граждан в совершение особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Злоумышленники используют многоступенчатые схемы: сначала похищают деньги жертв, а затем предлагают «вернуть» их или «отомстить аферистам» путем совершения поджогов и диверсий.Полиция предупреждает, что преступники могут представляться сотрудниками спецслужб или банков, предлагая участие в проверках антитеррористической защищенности. В ряде случаев гражданам напрямую предлагают денежное вознаграждение за уничтожение объектов важной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан проводить финансовые операции или участвовать в оперативных мероприятиях по телефону.Подобные действия квалифицируются по статье 281 УК РФ («Диверсия»), которая предусматривает суровое наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, а в случае гибели людей — пожизненное заключение. Жителей просят критически относиться к звонкам от незнакомцев и перепроверять любую информацию через официальные источники, не поддаваясь на шантаж и запугивание.Ранее сообщалось, что