С самого утра 1 января дорожные и коммунальные службы Владимира приступили к плановой зимней уборке городских улиц, сообщили в «Центре управления городскими дорогами». На расчистку дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и наледи сегодня задействовано 63 единицы спецтехники. Снегоуборочные машины и комбинированные дорожные машины (КДМ) работают на основных магистралях, производя механизированную уборку и обработку покрытия