При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бабушкинский задержали 27-летнего приезжего, подозреваемого в кредитном мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что в отделение банка обратился мужчина с заявлением о получении потребительского кредита на сумму более 1 миллиона рублей.При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они незамедлительно обратились в полицию.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий.Установлено, что для получения кредита злоумышленник представил документ, удостоверяющий личность, справку о доходах, трудовую книжку на его имя с заведомо ложной информацией о месте работы и доходах.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Бабушкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29