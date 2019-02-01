Полузащитник футбольной сборной Парагвая и клуба американской MLS Атланта Юнайтед Мигель Альмирон в последние часы зимнего трансферного окна перешел в клуб английской премьер-лиги Ньюкасл. Его стоимость – 23 млн евро, - рекордная в финансовой истории сорок.

Полузащитник футбольной сборной Парагвая и клуба американской MLS "Атланта Юнайтед" Мигель Альмирон в последние часы зимнего трансферного "окна" перешел в клуб английской премьер-лиги "Ньюкасл". Его стоимость – 23 млн евро, — рекордная в финансовой истории "сорок".При этом трансфер Альмирона побил рекорд знаменитого английского футболиста Майкла Оуэна от 2005 года – без малого 19 млн евро. Парагваец очень здорово выглядел в последнем сезоне MLS, Альмирон вошел в команду сезона и был претендентом на приз лучшему футболисту чемпионата США.