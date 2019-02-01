Россиянка Анастасия Павлюченкова очень неплохо начала нынешний сезон. После вполне успешного выступления а первом в сезоне Большом шлеме в Австралии наша спортсменка вошла в Топ-10 Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. И вот она прошла в четвертьфинал домашнего St. Petersburg Ladies Open.

Россиянка Анастасия Павлюченкова очень неплохо начала нынешний теннисный сезон. После вполне успешного выступления а первом в сезоне "Большом шлеме" в Австралии наша спортсменка вошла в Топ-10 Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. И вот она прошла в четвертьфинал домашнего St. Petersburg Ladies Open.При этом в матче 1/8 финала Павлюченковой противостояла победительница Открытого чемпионата Франции латвийку Елена Остапенко. На вопрос, что изменилось в их соперничестве, Настя ответила: "О том, что "убавилось" у нее, лучше спросить ее лично. Я не знаю. Что касается меня, я стала стабильнее играть. Борюсь, играю. Никакого секрета здесь особого нет. Чувствовала себя нормально на корте, хотела победить. Это у меня получилось. Рада очень. Все равно непростой был матч. Она хорошо играла, как мне показалось"."Я всегда на корте исхожу из своих предпочтений и играю в свой теннис, потому что у меня не получается смотреть на соперницу и играть от нее, — цитирует Павлюченкову официальный сайт St. Petersburg Ladies Open. – Иногда от этого происходят ошибки. Если предполагать, что сейчас соперница ошибется и специально направлять мяч в корт, то, скорее всего, так не получится".Настя отметила, что было сложно после перелета с Australian Open: "Играть вообще непросто (смеется). Даже без смены континента. Повторюсь, что здесь с первого круга очень непростая сетка. Сложный турнир, сильный состав, своеобразное покрытие. Уже непросто. Но я стараюсь не думать об этом. Нужно играть, раз уж приехала. Хочу выиграть. Поэтому постараюсь сделать все возможное! Несмотря на усталость и какие-то маленькие травмы".Павлюченкова накануне участвовала в кулинарном мастер-классе и журналисты спросили ее об этом: "От настроя на игру это совсем не отвлекло, потому что мастер-класс был утром и продолжался не так долго. Потом я тренировалась. Это, наоборот, помогло мне развеяться, потому что я в последнее время перемещалась между кортом и отелем. Я даже город толком не успела посмотреть. А так это мероприятие внесло позитив в мою скучную, рутинную жизнь. А так было весело и очень вкусные пельмени получились".