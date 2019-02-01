Также он рассказал об основных задачах на предстоящий год

Также он рассказал об основных задачах на предстоящий годСити-менеджер Владимира Андрей Шохин выступил на сессии городского Совета народных депутатов. Он представил отчёт о результатах своей работы и деятельности мэрии за 2018 год.Андрей Шохин подробно доложил об отраслевых итогах работы городского хозяйства и основных задачах на предстоящий год. В числе приоритетов глава администрации назвал развитие инфраструктуры присоединённых территорий и улично-дорожной сети, инвестиции в модернизацию ЖКХ, благоустройство парков, скверов и дворовых территорий, развитие проектов образования, культуры, молодежной политики, спорта, информационную открытость местной власти и поддержку гражданских инициатив.После завершения отчёта Андрей Шохин ответил на все без интересующие депутатов вопросы и поблагодарил городской Совет за совместную работу.