В Apple разработали технологию, которая позволит оснащать ноутбуки тонкой, легкой, бесшумной, на 100% защищенной от механического износа и залипания кнопок клавиатурой. Её предполагается сделать из стекла, при этом клавиши будут выступать над основной поверхностью.

В Apple разработали технологию, которая позволит оснащать ноутбуки тонкой, легкой, бесшумной, на 100% защищенной от механического износа и "залипания" кнопок клавиатурой. Её предполагается сделать из стекла, при этом клавиши будут выступать над основной поверхностью.Инновационная клавиатура для "макбуков" описана в патентной заявке, опубликованной накануне, пишет Cult of Mac. Нажатия на клавиши будут распознаваться размещенными под стеклом сенсорами.При этом, что любопытно, Apple каким-то образом собирается сделать поверхность стеклянных клавиш подвижной — они, сказано в патентной заявке, будут немного прогибаться в ответ на нажатие — как покрытые плотной тканью клавиши обложки-клавиатуры для последних моделей iPad Pro. Это, возможно, сделает использование такой клавиатуры несколько более комфортным, чем, например, ввод текста прикосновениями к неподвижному экрану планшета.Патент предполагает, что стеклянная панель за пределами блока клавиш может быть сенсорной, функционируя в качестве тачпада. Также под ней может размещаться экран — так в стеклянных "макбуках", видимо, планируется реализовать сенсорную панель TouchBar. Публикация патентной заявки не означает, что Apple обязательно применит эту технологию в будущих устройствах. Однако она показывает, что компания рассматривает самые разные варианты инновационного дизайна для них.