Басманный суд арестовал Рауля Арашукова, советника главы Газпром межрегионгаза, которого подозревают в создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях газа. Его сын - сенатор Рауф Арашуков - находится под стражей уже больше суток. Сегодня же был санкционирован арест еще четырех фигурантов дела.

Басманный суд арестовал Рауля Арашукова, советника главы "Газпром межрегионгаза", которого подозревают в создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях газа. Его сын — сенатор Рауф Арашуков — находится под стражей уже больше суток. Сегодня же был санкционирован арест еще четырех фигурантов дела. Подробнее — корреспондент телеканала "Россия 24" Андрей Сапегин.Рауль Арашуков создал преступное сообщество, которое воровало газ, а его сообщники убивали. С таким заявлением выступил следователь на судебном заседании, касающемся избрания меры пресечения для одного из главных подозреваемых по этому громкому делу.Суд не поддержал ходатайство адвоката Рауля Арашукова сделать процесс закрытым. Журналистов в зал суда пустили. Отец скандально известного сенатора вел себя спокойно и сдержанно, улыбался. Вину не признал. Руслан Арашуков едва заметно нервничал, но тоже был сдержан. Лица дядя и племянник не прятали, чего не скажешь об Игоре Травинове, Гузере Хашукаеве и Николае Романове, которые пытались отгородиться от журналистов капюшонами курток. Никто из них комментировать происходящее не стал. Слово по итогам заседаний взяли адвокаты.Басманный суд арестовал всех пятерых на два месяца. Помимо Рауля Арашукова в СИЗО из Басманного суда отправились Руслан Арашуков, Николай Романов, Игорь Травинов и Гузер Хашукаев — все высокопоставленные руководители в газовой отрасли Северного Кавказа. Они обвиняются в хищении газа в составе преступного сообщества. Ущерб от их махинаций, как считает следствие, составляет десятки миллиардов рублей. Сегодня стало известно, что есть как минимум еще один подозреваемый. Он бежал и был арестован заочно, имя этого человека пока не называется.