В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о пропаже ее 14-летнего сына...

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы разыскали пропавшего подростка и вернули его домой.Поздно ночью 1 февраля в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о пропаже ее 14-летнего сына. По словам женщины, подросток утром ушел в школу и с тех пор не появлялся дома.Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия, в ходе которых по территории Москвы и Подмосковья были разосланы ориентировки на пропавшего ребенка, опрошены соседи и друзья подростка, обследованы места его возможного пребывания. Благодаря оперативным действиям полицейских менее чем за сутки местонахождение Вячеслава было установлено, после чего мальчика вернули домой.В настоящее время его жизни и здоровью нечего не угрожает.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79