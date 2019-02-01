01.02.2019

2019-02-01 10:55:45

Боец Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом

В семье российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко произошло пополнение. Жена спортсмена родила пятую дочь.



Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Для отечественного бойца это поражение стало шестым в карьере, пишет .