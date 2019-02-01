Фигурант нескольких уголовных дел Константин Пономарев нашел новую уловку для выхода из следственного изолятора. Он заболел.

Фигурант нескольких уголовных дел Константин Пономарев нашел новую уловку для выхода из следственного изолятора. Он заболел.31 января Люберецкий районный суд собирался заслушать свидетелей состороны обвинения в громком деле Пономарева. Следствие считает еговиновным в рекордном для нашей страны уклонении от уплаты налогов,составившем как минимум , и покушении на крупноемошенничество – попытке взыскать по фиктивным документам свыше 5миллиардов с госкорпорации .И это не считая преступлений. По приблизительным подсчетам, подсудимому грозит доКак планировалось, суд должен был выслушатьпредставителей ФНС с данными о сокрытии миллиардов и юристов компанииИКЕА, лично участвовавших в обжаловании вердиктов, которые стали дляПономарева базой для прекращения возбуждённых в его отношении уголовныхдел. Речь – о постановочных процессах, организованных группой Пономаревапри участии подкупленных свидетелей и мирового судьи . То есть фемида могла получить весьма ценную информацию изпервых рук.Неудивительно, что Пономарев постарался сорватьзаседание. В начале слушания защитники обвиняемого сообщили, что онзаболел, хотя затруднились сразу назвать диагноз и допустили отдельнуюоговорку: "Мы пока не знаем о состоянии здоровья нашего ".Позднее стало известно, что с Пономаревым приключилась банальнаяпростуда.Однако болезнь выглядит странно не только потому, чтоподсудимый подхватил насморк в СИЗО, а прежде всего сроки: в медчастиизолятора фигуранту выдали справку о том, что он не может посещать судвплоть до 9 февраля, однако уже на следующий день, 10 февраля, уПономарева истекает срок содержания под стражей.И если 7 числа, накоторое намечено очередное заседание, суд снова не сможет допроситьважных свидетелей, то, следовательно, и прокуратура не сможет предъявитьфемиде новые аргументы для того, чтобы оставить меру пресечения в силе.Медики отмечают, что справка на 10 дней при обычной простуде – это многовато. "Конечно, при ОРВИ лучше всего пару дней не ходить в коллектив, за это время дать организму отдохнуть. Как показывает практика, если нет каких-либо серьезных осложнений, врачи при простуде дают больному на выздоровление три-четыре дня, максимум процесс может затянуться до пяти дней", – рассказала "Дни.Ру" директор сети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова."При продлении в данном случае меры пресечения допрос ключевых свидетелей стороны обвинения сотрудников ФНС будет иметь ключевую роль. Касаемо состояния здоровья подсудимого – заключение любого врача это не истина в последней инстанции и может быть опровергнуто заключением другого специалиста", – сказал адвокат Антон Пуляев."Право.ру",называя полученную отсрочку "частью стратегии Пономарева", и считая,что теперь у него "существенно" повышаются шансы . Но еслиподсудимый их действительно реализует, последствия вряд ли заставятсебя долго ждать.К примеру, ранее наблюдатели указывали на то,что на руках Пономарева имеется загранпаспорт, им активноиспользовавшийся, да и арестовали его как раз на пути к самолету вЧерногорию. С деньгами у фигуранта также проблем нет: арест со счетомобвиняемого был снят еще в декабре прошлого года. Кроме того, следствиепока не обнаружило, где находятся те 25 миллиардов рублей, которыеПономарев получил в 2010 по .В общем, вывод напрашивается сам собой.