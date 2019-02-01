Фигурант нескольких уголовных дел Константин Пономарев нашел новую уловку для выхода из следственного изолятора. Он заболел.
Фигурант нескольких уголовных дел Константин Пономарев нашел новую уловку для выхода из следственного изолятора. Он заболел.
31 января Люберецкий районный суд собирался заслушать свидетелей со
стороны обвинения в громком деле Пономарева. Следствие считает его
виновным в рекордном для нашей страны уклонении от уплаты налогов,
составившем как минимум , и покушении на крупное
мошенничество – попытке взыскать по фиктивным документам свыше 5
миллиардов с госкорпорации .
И это не считая преступлений
. По приблизительным подсчетам, подсудимому грозит до
.
Как планировалось, суд должен был выслушать
представителей ФНС с данными о сокрытии миллиардов и юристов компании
ИКЕА, лично участвовавших в обжаловании вердиктов, которые стали для
Пономарева базой для прекращения возбуждённых в его отношении уголовных
дел. Речь – о постановочных процессах, организованных группой Пономарева
при участии подкупленных свидетелей и мирового судьи . То есть фемида могла получить весьма ценную информацию из
первых рук.
Неудивительно, что Пономарев постарался сорвать
заседание. В начале слушания защитники обвиняемого сообщили, что он
заболел, хотя затруднились сразу назвать диагноз и допустили отдельную
оговорку: "Мы пока не знаем о состоянии здоровья нашего ".
Позднее стало известно, что с Пономаревым приключилась банальная
простуда.
Однако болезнь выглядит странно не только потому, что
подсудимый подхватил насморк в СИЗО, а прежде всего сроки: в медчасти
изолятора фигуранту выдали справку о том, что он не может посещать суд
вплоть до 9 февраля, однако уже на следующий день, 10 февраля, у
Пономарева истекает срок содержания под стражей.
И если 7 числа, на
которое намечено очередное заседание, суд снова не сможет допросить
важных свидетелей, то, следовательно, и прокуратура не сможет предъявить
фемиде новые аргументы для того, чтобы оставить меру пресечения в силе.
Медики отмечают, что справка на 10 дней при обычной простуде – это многовато. "Конечно, при ОРВИ лучше всего пару дней не ходить в коллектив, за это время дать организму отдохнуть. Как показывает практика, если нет каких-либо серьезных осложнений, врачи при простуде дают больному на выздоровление три-четыре дня, максимум процесс может затянуться до пяти дней", – рассказала "Дни.Ру" директор сети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова.
"При продлении в данном случае меры пресечения допрос ключевых свидетелей стороны обвинения сотрудников ФНС будет иметь ключевую роль. Касаемо состояния здоровья подсудимого – заключение любого врача это не истина в последней инстанции и может быть опровергнуто заключением другого специалиста", – сказал адвокат Антон Пуляев.
"Право.ру",
называя полученную отсрочку "частью стратегии Пономарева", и считая,
что теперь у него "существенно" повышаются шансы . Но если
подсудимый их действительно реализует, последствия вряд ли заставят
себя долго ждать.
К примеру, ранее наблюдатели указывали на то,
что на руках Пономарева имеется загранпаспорт, им активно
использовавшийся, да и арестовали его как раз на пути к самолету в
Черногорию. С деньгами у фигуранта также проблем нет: арест со счетом
обвиняемого был снят еще в декабре прошлого года. Кроме того, следствие
пока не обнаружило, где находятся те 25 миллиардов рублей, которые
Пономарев получил в 2010 по .
В общем, вывод напрашивается сам собой.