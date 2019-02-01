Сразу после отпуска поп-певица отправилась в салон красоты. Фотография нового образа появилась в микроблоге Ольги Бузовой в Instagram в минувший четверг, 31 января.
Сразу после отпуска поп-певица отправилась в салон красоты. Фотография нового образа появилась в микроблоге Ольги Бузовой в Instagram в минувший четверг, 31 января.
Исполнительница похвасталась новой прической. Певица решила осветлить свои темные волосы. "Приветики! Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я.
И мне сейчас очень хорошо. Так вдруг захотелось перемен... Во всем. Впереди
много важных и интересных событий... Решила начать с прически. Как вам?,
– подписала пост .
Поклонники пришли в восторг от таких перемен. "Наконец-то ты
опять блондинка! Я ждала этот день!", "Это твой лучший цвет!", "Одобряю!", "Очень
круто!", "Ты всегда в тренде", "Так дорого и изысканно", "Супер! Сразу
посвежела и помолодела", "Преображение суперское", "Черты лица стали мягче", -
писали очарованные пользователи. Многие предположили, что таким образом звезда
решила ознаменовать новый жизненный этап.
Напомним, в середине января побывала вместе с подругами в Куршевеле. Певица регулярно делилась снимками и видео с отдыха. Вскоре выяснилось, что во время отпуска звезда поссорилась со своей сестрой Анной. Девушка даже отписалась от своей знаменитой родственницы в Instagram. По мнению поклонников исполнительницы, причиной конфликта стало то, что Бузова отказалась оплатить сестре билет в бизнес-класс. Сама Ольга с юмором отнеслась ко всем слухам.