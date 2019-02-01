Сразу после отпуска поп-певица отправилась в салон красоты. Фотография нового образа появилась в микроблоге Ольги Бузовой в Instagram в минувший четверг, 31 января.

Сразу после отпуска поп-певица отправилась в салон красоты. Фотография нового образа появилась в микроблоге Ольги Бузовой в Instagram в минувший четверг, 31 января.Исполнительница похвасталась новой прической. Певица решила осветлить свои темные волосы. "Приветики! Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я.И мне сейчас очень хорошо. Так вдруг захотелось перемен... Во всем. Впередимного важных и интересных событий... Решила начать с прически. Как вам?,– подписала пост .Поклонники пришли в восторг от таких перемен. "Наконец-то тыопять блондинка! Я ждала этот день!", "Это твой лучший цвет!", "Одобряю!", "Оченькруто!", "Ты всегда в тренде", "Так дорого и изысканно", "Супер! Сразупосвежела и помолодела", "Преображение суперское", "Черты лица стали мягче", -писали очарованные пользователи. Многие предположили, что таким образом звездарешила ознаменовать новый жизненный этап.Напомним, в середине января побывала вместе с подругами в Куршевеле. Певица регулярно делилась снимками и видео с отдыха. Вскоре выяснилось, что во время отпуска звезда поссорилась со своей сестрой Анной. Девушка даже отписалась от своей знаменитой родственницы в Instagram. По мнению поклонников исполнительницы, причиной конфликта стало то, что Бузова отказалась оплатить сестре билет в бизнес-класс. Сама Ольга с юмором отнеслась ко всем слухам.