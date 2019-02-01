По последним данным, жертвами мощного взрыва на трубопроводе в Мексике стали 120 человек. В больницах остаются еще 27 пострадавших.

По последним данным, жертвами мощного взрыва на трубопроводе в Мексике стали 120 человек. В больницах остаются еще 27 пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.ЧП произошло вечером 18 января на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго. Местные жители пробили трубу, по которой прокачивают бензин, и выстроились в очередь с канистрами. На обнародованных кадрах было видно, как из трубы бьет топливный фонтан. В какой-то момент проскочила искра и прогремел взрыв, а залитые бензином канавы и людей в них охватило пламя. Потушить пожар удалось лишь спустя несколько часов.