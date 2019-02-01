Решение будут принимать местные советы депутатов

Решение будут принимать местные советы депутатовБольшинство депутатов Законодательного собрания Владимирской области были за принятие поправки в областной закон. Она предусматривает проведение в городских округах конкурса на должность главы, сообщает ТАСС.Теперь избирать мэров можно будет и на прямых выборах, и по результатам конкурса.«Эта поправка позволит принимать решения о порядке избрания глав городских округов. Мэр сможет избираться на муниципальных выборах либо избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией», - объяснил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству Алексей Говырин.Решение о форме выборов глав будут принимать местные советы депутатов. Во Владимирской области 5 городских округов, выборы главы одного из них - города Ковров - должны пройти уже в этом году.