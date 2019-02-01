Арктический циклон принес аномально низкие температуры на американский Средний Запад. Аномальные холода ведут к необычным техническим решениям.

Арктический циклон принес аномально низкие температуры на американский Средний Запад. В Чикаго температура опустилась до минус 33 градусов Цельсия. В Миннеаполисе побит столетний рекорд — 28 градусов ниже нуля. Там замерз знаменитый водопад Миннехаха.Среди штатов, которых задело больше всего — Иллинойс, Висконсин, Мичиган, Северная и Южная Дакота, Пенсильвания. В некоторых регионах температура падала до рекордных 50 градусов. Погодные условия осложняются сильным ветром, сообщает телеканал "Россия 24". Всего 10 минут пребывания на улице могут обернуться обморожением.Жертвами морозов уже стали как минимум 8 человек. Занятия во многих школах отменены, служащим разрешили приходить на работу позже и брать отгулы.Аномальные холода ведут к необычным техническим решениям. Так, например, в некоторых штатах было решено поджечь рельсы на железных дорогах. Дело в том, что из-за низких температур металл сужается и железнодорожное полотно начинает разрушаться. Чтобы восстановить движение поездов, рельсы необходимо нагреть. Оказалось, что проще всего это сделать, поджигая их.В Нью-Джерси пожарным пришлось использовать газовую горелку, чтобы разморозить гидранты. Вода, с помощью которой они тушили пожар, замерзала фактически на лету. На борьбу с пламенем ушло 5 часов. Кстати говоря, судя по всему, пожар начался из-за того, что кто-то пытался согреться.