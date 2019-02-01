Единая Россия поддержала идею о снижении административной нагрузки на учителей. Педагоги тратят много времени на составление отчетов и другую бумажную работу.

"Единая Россия" поддержалаидею о снижении административной нагрузки на учителей. Педагоги тратят многовремени на составление отчетов и другую бумажную работу.С предложением разгрузить учителей выступило Министерствопросвещения, эту идею поддержали в партии. При этом в "Единой России" будутнастаивать на том, чтобы новые нормы коснулись также педагогов и руководителей дошкольных образовательныхорганизаций. Они тоже тратят много времени на составление отчетов.Партийный проект "Новаяшкола" соберет отзывы и предложения из регионов по снижению административнойнагрузки на педагогов и проанализирует их, сообщила координатор проекта, депутатГосдумы Алена Аршинова.Эта тема не раз поднималась на площадках партии, в ее адрес уже поступали многочисленные обращения педагогов об ихвозросшей работе с отчетностью и призывами ее сократить. "Напомню, чтопоручение об уменьшении нагрузки на учителей, связанной с составлением имиотчетов давал президент Владимир Путин", – отметила Аршинова.Поправки в соответствующийзакон разработало Минпросвещения после многочисленных обращений от учителей орастущей отчетности, не связанной с их должностными обязанностями.Партийныйпроект "Новая школа" занимается поддержкой и развитием системы общего, среднего, высшего идополнительного образования. Его координирует депутат Думы Алена Аршинова,общественный совет проекта возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.