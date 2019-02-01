Единая Россия поддержала
идею о снижении административной нагрузки на учителей. Педагоги тратят много
времени на составление отчетов и другую бумажную работу.
"Единая Россия" поддержала
идею о снижении административной нагрузки на учителей. Педагоги тратят много
времени на составление отчетов и другую бумажную работу.
С предложением разгрузить учителей выступило Министерство
просвещения, эту идею поддержали в партии. При этом в "Единой России" будут
настаивать на том, чтобы новые нормы коснулись также педагогов и руководителей дошкольных образовательных
организаций. Они тоже тратят много времени на составление отчетов.
Партийный проект "Новая
школа" соберет отзывы и предложения из регионов по снижению административной
нагрузки на педагогов и проанализирует их, сообщила координатор проекта, депутат
Госдумы Алена Аршинова.
Эта тема не раз поднималась на площадках партии, в ее адрес уже поступали многочисленные обращения педагогов об их
возросшей работе с отчетностью и призывами ее сократить. "Напомню, что
поручение об уменьшении нагрузки на учителей, связанной с составлением ими
отчетов давал президент Владимир Путин", – отметила Аршинова.
Поправки в соответствующий
закон разработало Минпросвещения после многочисленных обращений от учителей о
растущей отчетности, не связанной с их должностными обязанностями.
Партийный
проект "Новая школа" занимается поддержкой и развитием системы общего, среднего, высшего и
дополнительного образования. Его координирует депутат Думы Алена Аршинова,
общественный совет проекта возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.