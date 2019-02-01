Единая Россия получила от
своих отделений на местах шесть тысяч заявок на социальные проекты. Партия
отберет наиболее значимые из них и назовет победителей, которые получат гранты для
реализации идей.
"Единая Россия" получила от
своих отделений на местах шесть тысяч заявок на социальные проекты. Партия
отберет наиболее значимые из них и назовет победителей, которые получат гранты для
реализации идей.
Как сообщил секретарь генсовета
партии Андрей Турчак, в этом году будет отобрано около 200 заявок. Таким
образом, на один грант претендует свыше 30 проектов. Все они направлены на
решение социальных проблем граждан.
В феврале конкурсная
комиссия определит победителей, которые получат гранты для реализации проектов.
"Основная работа в интересах людей идет на уровне первичных партийных
отделений. Поощрять и стимулировать эту работу – важная задача "Единой России"",
– отметил Турчак, отметив высокую активность участников.
Разброс проектов по
тематике очень широк – здесь и строительство хоккейной коробки, и приобретение
медицинского прибора для оказания помощи на селе, и создание киноклуба для
людей старшего возраста. Прямой обязанностью партии Турчак назвал помощь во
всех полезных делах отделениям "Единой России" на местах.
Максимальная сумма гранта для
реализации соцпроектов – 200 тысяч рублей. Победителей будут выбирать в трех
категориях: сельские, городские первичные отделения и первичные отделения,
действующие на территории административных центров в регионах.