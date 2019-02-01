Единая Россия получила от своих отделений на местах шесть тысяч заявок на социальные проекты. Партия отберет наиболее значимые из них и назовет победителей, которые получат гранты для реализации идей.

"Единая Россия" получила отсвоих отделений на местах шесть тысяч заявок на социальные проекты. Партияотберет наиболее значимые из них и назовет победителей, которые получат гранты дляреализации идей.Как сообщил секретарь генсоветапартии Андрей Турчак, в этом году будет отобрано около 200 заявок. Такимобразом, на один грант претендует свыше 30 проектов. Все они направлены нарешение социальных проблем граждан.В феврале конкурснаякомиссия определит победителей, которые получат гранты для реализации проектов."Основная работа в интересах людей идет на уровне первичных партийныхотделений. Поощрять и стимулировать эту работу – важная задача "Единой России"",– отметил Турчак, отметив высокую активность участников.Разброс проектов потематике очень широк – здесь и строительство хоккейной коробки, и приобретениемедицинского прибора для оказания помощи на селе, и создание киноклуба длялюдей старшего возраста. Прямой обязанностью партии Турчак назвал помощь вовсех полезных делах отделениям "Единой России" на местах.Максимальная сумма гранта дляреализации соцпроектов – 200 тысяч рублей. Победителей будут выбирать в трехкатегориях: сельские, городские первичные отделения и первичные отделения,действующие на территории административных центров в регионах.