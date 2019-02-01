Турецкий футбольный клуб Истанбул подписал контракт с игроком сборной России Федором Кудряшовым. Ранее 31-летний защитник досрочно расторг контракт с казанским Рубином, за который он провел 38 матчей.

Турецкий футбольный клуб "Истанбул" подписал контракт с игроком сборной России Федором Кудряшовым. Ранее 31-летний защитник досрочно расторг контракт с казанским "Рубином", за который он провел 38 матчей.Пресс-служба турецкого клуба сообщила, что соглашение с российским футболистом рассчитано на полтора года. "Истанбул" занимает первое место в чемпионате страны, набрав 41 очко после 19 туров.Teşekkürler @cengizunder