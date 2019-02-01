Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале Эфир назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале Эфир назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова.Наша цель — установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами, — приводит ТАСС слова Куренного. Он отметил, что криминальная версия исключается полностью. Наиболее вероятны три версии, которые так или иначе связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган, — сказал Куренной.В 2017 году бывший губернатор Свердловской области сенатор Эдуард Россель заявил, что трагедия на перевале Дятлова на Урале в 1959 году, во время которой погибла тургруппа из девяти человек, относится к строго засекреченной информации федерального уровня.