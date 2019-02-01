Цель бесед, мастер-классов и квестов едина – снизить риск дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов разных возрастных категорий...

На постоянной основе столичная Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, направленные на популяризацию световозвращающих элементов. Цель бесед, мастер-классов и квестов едина – снизить риск дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов разных возрастных категорий и воспитать в сознании современного поколения ответственность за жизнь и здоровье и, как следствие, дисциплинированное поведение на проезжей части, улицах и во дворах города.Статистические данные наглядно демонстрируют положительную динамику в снижении риска ДТП с участием пешеходов, которые заботятся о безопасности и применяют световозвращатели в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Элементы устроены так, что свет, попавший на них, возвращается обратно к источнику, становясь ярко-белыми, например, в свете фар автомобиля, и обеспечивая видимость объекта более чем за 150 метров. К тому же световозвращающие элементы становятся для молодежи не только средством безопасности, но и стильным аксессуаром, дополняющим модный образ.В связи с вышесказанным Госавтоинспекция города Москвы дает старт широкомасштабной профилактической акции, направленной на популяризацию световозвращающих элементов. В каждом округе мегаполиса инспекторы дорожно-патрульной службы будут рассказывать юным и взрослым пешеходам о важности применения световозвращателей, разнообразии их видов, стилей и принципе действия, а также проводить научно-рекреативные мероприятия и акции в рамках тематики.Уважаемые пешеходы, берегите жизнь свою и близких вам людей! Соблюдение правил безопасности не займет много времени, не отвлечет от важных дел и забот. Возьмите ПДД за ежедневное правило и помните – всего один световозвращающий брелок, браслет или аппликация на верхней одежде может предотвратить непоправимое, сохранить здоровье и жизнь, а жизнь у нас, как известно, одна.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81