Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о своих планах и предстоящих боях. Кроме того, он анонсировал два супербоя с участием чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Коннора Макгрегора.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о своих планах и предстоящих боях. Кроме того, он анонсировал два супербоя с участием чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Коннора Макгрегора.По словам Уайта, ближайший бой Макгрегор проведет против Дональда Серроне. Оба соперника бросали друг другу вызов.Нурмагомедов же после отбытия девятимесячной дисквалификации, по словам Уайта, должен будет встретиться с Тони Фергюсон"Реванш Хабиб – Конор? Я не хочу говорить никогда, но он пройдет не сейчас, – сказал Уайт, которого цитирует Sports.ru. — Нурмагомедов отстранен. Думаю, Хабиб должен подраться с Фергюсоном, а Конор с Серроне. Если они оба победят, тогда мы сделаем реванш".