Владимир Соловьев высмеял жадность сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. По мнению телеведущего, эта история повторяет сценарий известного мультфильма Золотая антилопа. Журналист поинтересовался, как эти люди собирались потратить 30 миллиардов рублей.

Владимир Соловьев высмеял жадность сенатора Рауфа Арашуковаи его отца Рауля. По мнению телеведущего, эта история повторяет сценарийизвестного мультфильма "Золотая антилопа". Журналист поинтересовался,как эти люди собирались потратить 30 миллиардов рублей.Люди, подобные сенатору Арашукову, не имеют "предохранителя",который помог бы им вовремя остановиться, уверен Владимир Соловьев. Свои слова телеведущийпроиллюстрировал отрывком из мультфильма, в котором жадный раджа смеется над антилопой,исполняющей желания. В эфире своей программы журналист запустил фрагмент изэтой сказки."Сколько тебе нужно золота?", – спрашиваетантилопа. "Э-э, много", – отвечает раджа. "А если его будетслишком много?", – переспрашивает антилопа. На что жадный раджа отвечает: "Глупоеживотное, золота не может быть слишком много"."Ну куда девать 30 миллиардов? На что эти люди моглипланировать хоть когда-то в своей жизни потратить эти деньги? У этих людей где-тоесть предохранитель?", – удивляется жадности Арашуковых Соловьев.Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа и его отца,топ-менеджера "Газпрома" Рауля Арашукова задержали 30 января. Ихподозревают в хищении газа на 30 миллиардов рублей и убийствах, передает .По данным Следственного комитета, за 17 лет организованнаяпреступная группировка причинила ущерб России на 31 миллиард рублей. Этусумму следователи назвали потерей, которую невозможно возместить, пишет Под стражу заключены также четверо руководителей газовой отраслиСеверо-Кавказского федерального округа, причастных к хищениям газа.