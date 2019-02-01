Компания Google выплатила штраф в размере 500 000 рублей, наложенный на неё из-за неисполнения российского законодательства в области фильтрации контента в интернете. Об этом, передает ТАСС, заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Компания Google выплатила штраф в размере 500 000 рублей, наложенный на неё из-за неисполнения российского законодательства в области фильтрации контента в интернете. Об этом, передает ТАСС, заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский."Google оплатил штраф. Деньги поступили на счета", – сказал он. Ведомство с осени 2018-го требует, чтобы поисковик подключился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) для фильтрации запрещенного в России контента.В ноябре на встрече с представителями Google чиновники Роскомнадзора предложили компании присоединиться к антипиратскому меморандуму, который 1 ноября заключили интернет-компании ("Яндекс", Mail.ru Group и Rambler) и правообладатели. Соглашение обязывает интернет-поисковики исключать из выдачи ссылки на нелегальные копии контента во внесудебном порядке.Google к меморандуму не присоединился и к базе данных запрещенных ресурсов свой поисковик для автоматической фильтрации выдачи не подключил. Поэтому в середине декабря Роскомнадзор выписал поисковику штраф в 500 000 рублей. Месяц спустя Ампелонский сообщил, что Google направлено ещё одно требование присоединиться к ФГИС, а сумма повторного штрафа в случае неуплаты первого может составить 700 000 рублей.В третьем квартале 2018-го выручка Google составила порядка 33 млрд долларов, так что сумма выплаченного штрафа — около 7600 долларов по текущему курсу — равна доходу компании менее, чем за 2 секунды. Российское законодательство пока не позволяет в таких ситуациях налагать на компании более существенные штрафы, исчисляемые, как процент от оборота.