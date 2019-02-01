Сотни жителей Афин вышли на улицы города, чтобы поддержать действующую власть Венесуэлы. Италия не признает Хуана Гуайдо временным президентом. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Манлио Ди Стефано.

Сотни жителей Афин вышли на улицы города, чтобы поддержать действующую власть Венесуэлы. В основном это представители Единой демократической левой партии. В руках у них были плакаты с лозунгами в поддержку Николаса Мадуро. В этом же ключе манифестанты выступали против политики Вашингтона, который, по их мнению, способствует политическому кризису в Боливарианской республике.Италия не признает Хуана Гуайдо "временным президентом". Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Манлио Ди Стефано.Он рассказал, что считает невозможным вмешательство в дела других государств. По его словам, третьи лица не могут определять чью-либо внутреннюю политику. В качестве негативного примера Стефано привел Ливию, передает телеканал "Россия 24".