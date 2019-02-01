Актриса Лариса Гузеева почтила память своей коллеги. Трогательный пост, посвященный Вере Глаголевой, появился в микроблоге ведущей шоу Давай поженимся в минувший четверг, 31 января.

Актриса Лариса Гузеева почтила память своей коллеги.Трогательный пост, посвященный Вере Глаголевой, появился в микроблоге ведущейшоу "Давай поженимся" в минувший четверг, 31 января.Звезда опубликовала фотографию в честь дня рождения актрисы. На снимке она запечатленавместе с Тамарой Акуловой и . Артистки сыгралиглавные роли в картине "Наследницы". "Благодарютебя, что по судьбе прошла. День Рождения Веры. Верочки. Все помню", -подписала снимок Лариса Гузеева.После смерти актрисы ведущая проекта "Давай поженимся"приняла участие в съемках программы "Пусть говорят". Она рассказала, что всеблизкие друзья Глаголевой до последнего верили, что она сможет побороть тяжелую болезнь."Конечно, близкиезнали про эту болезнь. Но Вера никого не хотела утруждать, никого не хотеламучить этим. Никогда не было разговоров о том, что она больна. Мы просто зналии поражались, и все время думали, что это пройдет. Это уже проходило у нее", -передает слова Гузеевой "Вокруг ТВ".Старшая дочь тоже почтила память своейматери. Анна Нахапетова разместила несколько старых черно-белых фотографий, на которых артистка позирует вместе с детьми. "Мы вместе и ты была бы счастлива. Спасибо за нас… С днем рождения,мама! Мы скучаем… очень", – написала она.Напомним, известнаяактриса скончалась 16 августа 2017 года в немецкой клинике.Причиной смерти стал рак желудка. Похороны Веры Глаголевой прошли на Троекуровскомкладбище.