Один из крупнейших в мире производителей полупроводников, Intel, объявила о назначении постоянного генерального директора. Им стал Робер Свон, который исполнял обязанности главы компании в течение семи месяцев после скандальной отставки Брайана Кржанича.

Один из крупнейших в мире производителей полупроводников, Intel, объявила о назначении постоянного генерального директора. Им стал Робер Свон, который исполнял обязанности главы компании в течение семи месяцев после скандальной отставки Брайана Кржанича.Свон, которому сейчас 58 лет, с 2016-го года работал в Intel главным финансовым директором. В последние месяцы он неоднократно заявлял, что не займёт пост главы компании. Теперь вместо него финансами чипмейкера временно будет руководить вицепрезидент Тодд Андервуд.Свон, в отличие от большинства гендиректоров Intel в прошлом, не является инженером или учёным. Практически всю свою карьеру он занимал в различных компаниях пост финансового директора, а единственный его опыт в качестве главы компании был неудачным. Во время бума доткомов (конец 90-х — начало 2000-х) Свон руководил сервисом доставки продуктов Webvan Group, который обанкротился в 2001-м.Рынок воспринял новость о назначении Свона не слишком оптимистично — акции Intel подешевели в четверг на 3%. Компании, несколько десятилетий доминировавшей на рынке процессоров, в последнее время всё сильнее грозят конкуренты. В то время как Intel до сих пор выпускает свои флагманские процессоры по 14-нанометровому технологическому процессору, в смартфонах Apple и Huawei уже работают 7-нм чипы, обгоняющие по производительности все процессоры Intel начального и многие — среднего уровня.По итогам 2018-го чипмейкер, чья продукция используется в 90% выпускаемых в мире ноутбуков и практически всех серверах, поставил рекорд выручки и прибыли. Однако результаты четвертого квартала не дотянули до ожиданий аналитиков, а прогноз на 2019-й выглядит пессимистично, пишет Bloomberg.