Пользователи проводят в онлайне примерно четверть своей жизни. На просмотр сайтов, чтение новостных лент и общение в мессенджерах ежедневно уходит около 6 часов и 42 минут (половина этого времени — на мобильных устройствах), или 100 дней в году.

Пользователи проводят в онлайне примерно четверть своей жизни. На просмотр сайтов, чтение новостных лент и общение в мессенджерах ежедневно уходит около 6 часов и 42 минут (половина этого времени — на мобильных устройствах), или 100 дней в году.В России продолжительность пребывания в Сети недалека от среднего показателя — 6 часов 29 минут в сутки. Самая короткая "онлайн-жизнь" в Японии (3:45), самая долгая — на Филиппинах (10:02). Об этом говорится в отчете о состоянии интернет-рынка Digital 2019, составленном международным агентством We Are Social и Hootsuite — разработчиками инструмента для продвижения и управления аккаунтами в социальных медиа.Тем не менее, в январе 2019-го средняя продолжительность онлайн-сессий снизилось на 9 минут — возможно, благодаря усилиям интернет-компаний, внедривших функции управления экранным временем. В конце прошлого года Google выпустила приложение для "цифрового благополучия" (Digital Wellbeing), которое отображает статистику использования смартфона и позволяет ограничить количество времени, проводимого в тех или иных программах. Похожую функцию — Screen Time для подсчета активности — ввела Apple в iOS 12.К началу 2019-го мировое "интернет-население" увеличилось на 84 миллиона — до 7,67 миллиарда человек. Число уникальных пользователей смартфонов выросло на 100 миллионов — до 5,11 млрд, сказано в документе.”Исследование: треть россиян пользуется исключительно мобильным интернетом читайте такжеОдин из самых высоких уровней проникновения интернета — в Северной Америке (95%), Западной (94%), Северной (95%) и Восточной Европе (80%). В Средней Африке в онлайн выходят всего 12% жителей, в Юго-Восточной Азии — 63%. В тройку лидеров по темпам роста числа интернет-пользователей вошли Индия (+97 миллионов, или 21%), Китай (+50 млн, +6,7%) и США (+25 миллионов, +8,8%).