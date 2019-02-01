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<a href="http://33live.ru/novosti/01-02-2019-isterzannaya-kejt-middlton-otkazalas-ot-edy-iz-za-stychek-s-megan-markl.html" target="_blank">Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл</a> - Последнее время британская королевская семья страдает из-за слухов о конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская испытывает сильный стресс по данному поводу и даже перестала нормально питаться.