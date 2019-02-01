Певец Дима Билан часто жалуется на всевозможные недуги. Однако
даже подорванное здоровье не мотивирует певца к отказу от вредных привычек.
Певец Дима Билан часто жалуется на всевозможные недуги. Однако
даже подорванное здоровье не мотивирует певца к отказу от вредных привычек.
Последние несколько лет Билана буквально преследуют неприятности.
Молодой еще артист постоянно хворает. Грыжа, больные суставы, бронхит, постоянные
простуды – вот, что отравляет жизнь звезде.
Плохое здоровье
отражается на карьере Билана. То тут, то там истерзанный болезнями Дима отменяет концерты. А
недавно он даже был вынужден поставить паузу на выступлениях.
Между тем, менять привычный образ жизни вокалист не спешит.
Он не может взять себя в руки и бросить курить. Артист отмечал ранее, что сигаретка-другая
помогает ему успокоится, однако во время работы на проекте "Голос" Билан в
каждый перерыв выбегал затянуться.
К слову, сегодня, 1 февраля, поклонники обнаружили, что от
пагубного пристрастия Билан так и не избавился. В личном блоге исполнителя
появилось фото, на котором он запечатлен курящим.
"Это просто фото или же
Дима все таки на самом деле курит? 🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Дима! Ты
куришь!!!???🔥🔥🔥", "Курить
не очень полезно, Дмитрий! 😘
ЛУЧШЕ НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ! 🙏😘Берегите свое здоровье! ❤️😍🙏", "Дмитрий
Николаевич курить вредно вы должны быть здоровым а курение убивает человека мы
же за вас беспокоится!!!))) И молимся за вас", – писали поклонники в
комментариях.