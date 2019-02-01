Певец Дима Билан часто жалуется на всевозможные недуги. Однако даже подорванное здоровье не мотивирует певца к отказу от вредных привычек.

Певец Дима Билан часто жалуется на всевозможные недуги. Однакодаже подорванное здоровье не мотивирует певца к отказу от вредных привычек.Последние несколько лет Билана буквально преследуют неприятности.Молодой еще артист постоянно хворает. Грыжа, больные суставы, бронхит, постоянныепростуды – вот, что отравляет жизнь звезде.Плохое здоровьеотражается на карьере Билана. То тут, то там истерзанный болезнями Дима отменяет концерты. Анедавно он даже был вынужден поставить паузу на выступлениях.Между тем, менять привычный образ жизни вокалист не спешит.Он не может взять себя в руки и бросить курить. Артист отмечал ранее, что сигаретка-другаяпомогает ему успокоится, однако во время работы на проекте "Голос" Билан вкаждый перерыв выбегал затянуться.К слову, сегодня, 1 февраля, поклонники обнаружили, что отпагубного пристрастия Билан так и не избавился. В личном блоге исполнителяпоявилось фото, на котором он запечатлен курящим."Это просто фото или жеДима все таки на самом деле курит? 🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Дима! Тыкуришь!!!???🔥🔥🔥", "Куритьне очень полезно, Дмитрий! 😘ЛУЧШЕ НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ! 🙏😘Берегите свое здоровье! ❤️😍🙏", "ДмитрийНиколаевич курить вредно вы должны быть здоровым а курение убивает человека мыже за вас беспокоится!!!))) И молимся за вас", – писали поклонники вкомментариях.