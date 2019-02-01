Популярный актер принял участие в съемках программы Вечерний
Ургант. Зрители отметили, что Олег Меньшиков стал выглядеть крайне уставшим и болезненно худым.
Популярный актер принял участие в съемках программы "Вечерний
Ургант". Зрители отметили, что Олег Меньшиков стал выглядеть крайне уставшим и болезненно худым.
Накануне в Instagram вечернего развлекательного шоу появился
совместный снимок ведущего и артиста. "Сегодня у нас в гостях художественный
руководитель театра имени Ермоловой, народный артист России !", -
представили своего гостья создатели передачи.
Один из пользователей поинтересовался, почему артист
выглядит так плохо. "Он случаем не болен? Без шуток", – написал он. Другой комментатор согласился с ним и добавил, что это "первая мысль, которая пришла ему в голову". "Что-то Меньшиков стареет как-то стремительно", "Что с ним случилось?",
"Что с Олегом? Не узнать", "По-моему, у него со здоровьем не все в порядке. Бледно
выглядит", "Постарел ужасно", – писали взволнованные подписчики.
Напомним, в начале ноября прошлого года пользователей не на шутку напугал снимок с Аллой Пугачевой. Звезды
встретились после премьеры спектакля "Макбет" в Московском драматическом театре
имени Ермоловой. Тогда пользователи Сети отметили, что артист выглядит очень
бледным и худым на фоне исполнительницы.