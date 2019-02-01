Популярный актер принял участие в съемках программы Вечерний Ургант. Зрители отметили, что Олег Меньшиков стал выглядеть крайне уставшим и болезненно худым.

Популярный актер принял участие в съемках программы "ВечернийУргант". Зрители отметили, что Олег Меньшиков стал выглядеть крайне уставшим и болезненно худым.Накануне в Instagram вечернего развлекательного шоу появилсясовместный снимок ведущего и артиста. "Сегодня у нас в гостях художественныйруководитель театра имени Ермоловой, народный артист России !", -представили своего гостья создатели передачи.Один из пользователей поинтересовался, почему артиствыглядит так плохо. "Он случаем не болен? Без шуток", – написал он. Другой комментатор согласился с ним и добавил, что это "первая мысль, которая пришла ему в голову". "Что-то Меньшиков стареет как-то стремительно", "Что с ним случилось?","Что с Олегом? Не узнать", "По-моему, у него со здоровьем не все в порядке. Бледновыглядит", "Постарел ужасно", – писали взволнованные подписчики.Напомним, в начале ноября прошлого года пользователей не на шутку напугал снимок с Аллой Пугачевой. Звездывстретились после премьеры спектакля "Макбет" в Московском драматическом театреимени Ермоловой. Тогда пользователи Сети отметили, что артист выглядит оченьбледным и худым на фоне исполнительницы.