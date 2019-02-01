Телефонные террористы продолжают атаковать Владимир. Вчера, 31 февраля, из-за анонимного сообщения пришлось эвакуировать всех учеников гимназии №31. Сегодня история повторилась. Как ..

Телефонные террористы продолжают атаковать Владимир. Вчера, 31 февраля, из-за анонимного сообщения пришлось эвакуировать всех учеников гимназии №31. Сегодня история повторилась.Как рассказали родители учеников, около 9-ти утра им позвонили дети и пожаловались, что гимназистов вновь эвакуируют. Детям никто ничего не рассказал о том, что произошло. Все дети уже дома. Официальной информации о произошедшем не поступало.«В 23 школе снова эвакуация. Вывели всех на улицу и отправили домой. Вечером вчера нас родителей предупредили о возможной эвакуации. Учебной на этот раз. Смысл, правда, неясен её. Просто все вышли из школы. Администрация, полиция, отдел образования никаких комментариев не дают. Трубки бросают, когда им звонишь. А мы, родители, второй день переживаем... Когда это кончится? Что происходит-то???», - жалуются родители в социальных сетях.