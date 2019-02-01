Часть предприятия Ижсталь осталась без электроснабжения в результате отключения трансформатора.

Часть предприятия "Ижсталь" осталась без электроснабжения в результате отключения трансформатора.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в министерстве энергетики России.Отмечается, что из-за повреждения выключателя в 16.35 мск произошло отключение трансформатора Т-4, что привело к отключению электроснабжения на части предприятия.Отмечается, что аварийно-восстановительные работы ведутся при температуре -9°.Завод "Ижсталь" является крупнейшим российским производителем специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали. Входит в состав российской горнодобывающей и металлургической компании "Мечел".