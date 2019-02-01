Ирина Усок арестована в аэропорту Нью-Йорка. 42-летняя актриса обвиняется в похищении ребенка.

Ирина Усок арестована в аэропортуНью-Йорка. 42-летняя актриса обвиняется в похищении ребенка.Некоторое время назад Иринажила в США. На чужбине артистку держали отношения с возлюбленным, с которым у Усокобщая дочь.Судя по всему, романартистки и ее избранника подошел к концу, Ирина забрала ребенка и вернулась вРоссию. Знаменитость обосновалась в столице и приступила к работе. Однако околонедели назад она вернулась в Штаты.Буквально у трапа самолета Усокзадержала американская полиция. Артистку обвинили в похищении собственногоребенка. Сообщается, что заявление в правоохранительные органы написал экс-возлюбленныйИрины, являющийся гражданином Америки.Сейчас россиянка находитсяв тюрьме штата Нью-Джерси. По законам США ей грозит 20 лет заключения.Добавим, что в документахдочери Усок в графе "отец" стоит прочерк. Однако малышка носит фамилию отца. Судяпо всему, Ирина увезла дочь на родину без согласования с другим родителем. Обэтом сообщает Telegram-канала Mash.Напомним, Ирина Усок известназрителям по сериалу "Даша Васильева – любительница частного сыска", фильму"Мама, не горюй". До ареста она работала в театре "Содружество актеров Таганки".