Ирина Усок арестована в аэропорту
Нью-Йорка. 42-летняя актриса обвиняется в похищении ребенка.
Ирина Усок арестована в аэропорту
Нью-Йорка. 42-летняя актриса обвиняется в похищении ребенка.
Некоторое время назад Ирина
жила в США. На чужбине артистку держали отношения с возлюбленным, с которым у Усок
общая дочь.
Судя по всему, роман
артистки и ее избранника подошел к концу, Ирина забрала ребенка и вернулась в
Россию. Знаменитость обосновалась в столице и приступила к работе. Однако около
недели назад она вернулась в Штаты.
Буквально у трапа самолета Усок
задержала американская полиция. Артистку обвинили в похищении собственного
ребенка. Сообщается, что заявление в правоохранительные органы написал экс-возлюбленный
Ирины, являющийся гражданином Америки.
Сейчас россиянка находится
в тюрьме штата Нью-Джерси. По законам США ей грозит 20 лет заключения.
Добавим, что в документах
дочери Усок в графе "отец" стоит прочерк. Однако малышка носит фамилию отца. Судя
по всему, Ирина увезла дочь на родину без согласования с другим родителем. Об
этом сообщает Telegram-канала Mash.
Напомним, Ирина Усок известна
зрителям по сериалу "Даша Васильева – любительница частного сыска", фильму
"Мама, не горюй". До ареста она работала в театре "Содружество актеров Таганки".