Матчем в Новосибирске между местной Сибирью и финским Йокеритом продолжилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

Матчем в Новосибирске между местной "Сибирью" и финским "Йокеритом" продолжилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.В основное время шайбы в составе победителей забросили Алекс Грант (3-я минута), Джефф Плэтт (41-я) и Ессе Йоэнсуу (45-я), а решающий гол на первой минуте овертайма забил Сами Леписте. У хозяев отличились Максим Казаков (39-я), Александр Логинов (44-я) и Жильбер Брюле (51-я)."Йокерит" одержал три победы подряд и сейчас с 74 очками занимает четвертое место в Западной конференции. "Сибирь" с 49 баллами идет на девятой строчке.