В Бундестаге создадут комиссию, чтобы расследовать скандал, связанный с привлечением к работе частных консультантов министерством обороны ФРГ.

В Бундестаге создадут комиссию, чтобы расследовать скандал, связанный с привлечением к работе частных консультантов министерством обороны ФРГ. Решение принял парламентский комитет по вопросам обороны, оппозиция его поддержала, а вот участники правящей коалиции – блок ХДС/ХСС и социал-демократы – воздержались, передает ТАСС.В октябре прокуратура начала доследственную проверку в отношении министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в связи с тем, что она привлекала к работе консультантов со стороны. Сотрудник министерства, который и обратился с заявлением в правоохранительные органы, рассказал, что консультанты работали в Минобороны долгое время и выступали как официальные лица.Федеральная счетная палата, в свою очередь, выяснила, что договоры со сторонними экспертами, которые занимались модернизацией информационных технологий в качестве сотрудников ведомства, заключались без конкурсов и были государству не выгодны.Местные СМИ пишут, что фон дер Ляйен запретила своим сотрудникам общаться с депутатами Бундестага. Теперь служащие оборонного ведомства должны докладывать о любом предложении общения со стороны депутатов и получать на это согласие ответственного статс-секретаря.