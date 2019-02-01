Золотые слитки, антиквариат и килограммы денег обнаружены
при обыске в особняках членов семейства Арашуковых. Сами же особняки больше
напоминают дворцы. Суд принял решение о содержании под стражей главы
преступного клана – Рауля Арашукова.
Золотые слитки, антиквариат и килограммы денег обнаружены
при обыске в особняках членов семейства Арашуковых. Сами же особняки больше
напоминают дворцы. Суд принял решение о содержании под стражей главы
преступного клана – Рауля Арашукова.
Клан Арашуковых оказался весьма многочисленным, его члены
проживают не только в Карачаево-Черкессии, но по всему югу России. За решеткой
по подозрению в причастности к преступной деятельности оказался, в частности,
Руслан Арашуков – директор дочерней компании "Газпрома" в Астрахани. Это
двоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа .
Сенатора задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета
Федерации. Рауф метался по залу, пока председатель Совфеда Валентина
Матвиенко не "попросила" его занять свое кресло. Лишенного
неприкосновенности Арашукова увезли в СИЗО "Лефортово", его
подозревают в причастности как минимум к двум убийствам. Вместе с ним на два
месяца туда же отправились еще четверо руководителей газовой отрасли в
Северо-Кавказском федеральном округе.
Следователи изобличили целый преступный клан, на счету которого,
как полагают, хищения на сумму более 30 миллиардов рублей. Работали по
отлаженной схеме: договоры заключали с несуществующими потребителями газа. А
несогласных, судя по всему, устраняли.
Особняки членов клана напоминают настоящие
дворцы. Их обитатели коллекционировали золотые слитки и антикварные сабли, а
деньги считали килограммами. Один из
коллекционеров Арашуковых успел скрыться, он объявлен в розыск, передает .