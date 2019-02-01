Золотые слитки, антиквариат и килограммы денег обнаружены при обыске в особняках членов семейства Арашуковых. Сами же особняки больше напоминают дворцы. Суд принял решение о содержании под стражей главы преступного клана – Рауля Арашукова.

Золотые слитки, антиквариат и килограммы денег обнаруженыпри обыске в особняках членов семейства Арашуковых. Сами же особняки большенапоминают дворцы. Суд принял решение о содержании под стражей главыпреступного клана – Рауля Арашукова.Клан Арашуковых оказался весьма многочисленным, его членыпроживают не только в Карачаево-Черкессии, но по всему югу России. За решеткойпо подозрению в причастности к преступной деятельности оказался, в частности,Руслан Арашуков – директор дочерней компании "Газпрома" в Астрахани. Этодвоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа .Сенатора задержали 30 января прямо в зале заседаний СоветаФедерации. Рауф метался по залу, пока председатель Совфеда ВалентинаМатвиенко не "попросила" его занять свое кресло. Лишенногонеприкосновенности Арашукова увезли в СИЗО "Лефортово", егоподозревают в причастности как минимум к двум убийствам. Вместе с ним на двамесяца туда же отправились еще четверо руководителей газовой отрасли вСеверо-Кавказском федеральном округе.Следователи изобличили целый преступный клан, на счету которого,как полагают, хищения на сумму более 30 миллиардов рублей. Работали поотлаженной схеме: договоры заключали с несуществующими потребителями газа. Анесогласных, судя по всему, устраняли.Особняки членов клана напоминают настоящиедворцы. Их обитатели коллекционировали золотые слитки и антикварные сабли, аденьги считали килограммами. Один изколлекционеров Арашуковых успел скрыться, он объявлен в розыск, передает .