Меган Маркл подставила подруга юности. Приятельница опубликовала архивные фото герцогини Сассекской.

Меган Маркл подставила подруга юности. Приятельницаопубликовала архивные фото герцогини Сассекской.Американская певица КэтринМакфи выложила в личном Instagram школьный снимок, над которым теперьпотешается весь мир. В кадре знаменитость позирует с Меган Маркл.Девушки выглядят немногокомично. Ярко-красная помада, румяна, черная подводка расцвечивают их ещесовсем молодые лица.Оказывается будущая супругабританского принца участвовала в любительских постановках. "Будучи детьми, мы сМеган вместе участвовали в мюзиклах. Теперь она стала герцогиней Сассекской, ая – звездой Вест-Энда, что, в принципе, одно и то же, – подписала публикациюмодель.Отметим, чтоинтернет-обывателей шокировал "разукрашенный" вид Маркл. Фолловеры решили, чтов ранние годы Меган была полновата, вульгарна, не умела наносить макияж и когда-то пережила пластику носа. Кто-то даже отметил, что одним фото Макфи выдала все позорные секреты подруги детства."Это же просто макияжклоуна! Я бы разозлилась за этот снимок, будь я на месте Меган Маркл!", "УМеган огромный нос!", "Это означает, что Мег пережила пластику носа", "Мненравится, что вы такие толстушки на снимке", – рассуждают пользователи Сети.