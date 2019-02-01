Дело об убийстве беглого депутата Дениса Вороненкова, которому
оперная дива Мария Максакова клялась в вечной любви у алтаря, постепенно распутывается.
Задержан преступник, замешенный в похищении криминального авторитета Юрия
Василенко, который по данным следствия, был причастен к гибели мужа певицы.
Дело об убийстве беглого депутата Дениса Вороненкова, которому
оперная дива Мария Максакова клялась в вечной любви у алтаря, постепенно распутывается.
Задержан преступник, замешенный в похищении криминального авторитета Юрия
Василенко, который по данным следствия, был причастен к гибели мужа певицы.
Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах,
арестован житель Курска 1983 года рождения. О судьбе самого Юрия Василенко пока
ничего не известно.
Сообщается, что последний имел двойное гражданство – России и
Украины. Некоторое время он нелегально жил в Москве прикрываясь чужой фамилией
Антоненко. В столице Василенко себе ни в чем не отказывал – снимал огромную
квартиру в престижном районе – около метро "Алексеевская", часто ужинал в
ресторане "Базилик", около которого его и похитили.
В Киеве Юрия Василенко разыскивают по подозрению в соучастии
в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Оперативники предполагают,
что криминального авторитета уже нет в живых, как, впрочем, и многих других проходящих
по этому делу. Об этом сообщает .
Отметим, что безутешная вдова Мария Максакова на новость о задержании
никак не отреагировала. В соцсетях знаменитость общается с поклонниками на темы,
далекие от той кровавой истории, возможно, она давно вычеркнула ее из памяти. Вокалистка ностальгирует по прошлому. "Очень хочу найти запись со спектакля "Брависсимо" в Новой опере, где я пою финальный номер из Линды ли Шамуни. Его показывали в "Пока все дома", – пишет она в Facebook.
Напомним, Мария Максакова в декабре 2016 года покинула
Россию вместе с мужем Денисом Вороненковым, уехав в Киев и получив вид на
жительство в Незалежной. Скрывающегося от российского правосудия бывшего
депутата нашли в центре Киева совсем другие люди. Украинский силовик,
вернувшийся с боевых действий в Донбассе, несколькими выстрелами оборвал жизнь
мужа оперной Дивы.