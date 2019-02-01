Дело об убийстве беглого депутата Дениса Вороненкова, которому оперная дива Мария Максакова клялась в вечной любви у алтаря, постепенно распутывается. Задержан преступник, замешенный в похищении криминального авторитета Юрия Василенко, который по данным следствия, был причастен к гибели мужа певицы.

Дело об убийстве беглого депутата Дениса Вороненкова, которомуоперная дива Мария Максакова клялась в вечной любви у алтаря, постепенно распутывается.Задержан преступник, замешенный в похищении криминального авторитета ЮрияВасиленко, который по данным следствия, был причастен к гибели мужа певицы.Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах,арестован житель Курска 1983 года рождения. О судьбе самого Юрия Василенко поканичего не известно.Сообщается, что последний имел двойное гражданство – России иУкраины. Некоторое время он нелегально жил в Москве прикрываясь чужой фамилиейАнтоненко. В столице Василенко себе ни в чем не отказывал – снимал огромнуюквартиру в престижном районе – около метро "Алексеевская", часто ужинал вресторане "Базилик", около которого его и похитили.В Киеве Юрия Василенко разыскивают по подозрению в соучастиив убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Оперативники предполагают,что криминального авторитета уже нет в живых, как, впрочем, и многих других проходящихпо этому делу. Об этом сообщает .Отметим, что безутешная вдова Мария Максакова на новость о задержанииникак не отреагировала. В соцсетях знаменитость общается с поклонниками на темы,далекие от той кровавой истории, возможно, она давно вычеркнула ее из памяти. Вокалистка ностальгирует по прошлому. "Очень хочу найти запись со спектакля "Брависсимо" в Новой опере, где я пою финальный номер из Линды ли Шамуни. Его показывали в "Пока все дома", – пишет она в Facebook.Напомним, Мария Максакова в декабре 2016 года покинулаРоссию вместе с мужем Денисом Вороненковым, уехав в Киев и получив вид нажительство в Незалежной. Скрывающегося от российского правосудия бывшегодепутата нашли в центре Киева совсем другие люди. Украинский силовик,вернувшийся с боевых действий в Донбассе, несколькими выстрелами оборвал жизньмужа оперной Дивы.