Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании к Дональду Трампу заявил, что республика надеется на активизацию торговых переговоров с США, а также на то, что они будут успешными и позволят сторонам принять взаимовыгодные договоренности.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании к Дональду Трампу заявил, что республика надеется на активизацию торговых переговоров с США, а также на то, что они будут успешными и позволят сторонам принять взаимовыгодные договоренности. Послание было передано американскому президенту вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.После встречи с Лю Хэ Трамп объявил, что собирается в обозримом будущем встретиться с Си Цзиньпином, передает ТАСС. Он считает, что переговоры с председателем КНР нужны для заключения торгового соглашения с Китаем. При этом он отметил, что для заключения соглашения недостаточно того, чтобы Китай просто "покупал у американцев больше кукурузы".Предыдущий раунд переговоров США и Китая завершился безрезультатно. Правда, Белый дом отметил определенный прогресс и конструктивный характер переговоров, сообщает телеканал "Россия 24". Но никакого окончательного решения принято не было. У двух стран остается лишь месяц на то, чтобы его достичь: торговое перемирие, достигнутое в Буэнос-Айресе, закончится 1 марта. Если до этого момента не будет достигнуто полномасштабное соглашение, американцы обещают повысить импортные пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов.