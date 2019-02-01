Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев на этапе Кубка мира, который проходит в Швеции, взяли верх над норвежской командой в соревнованиях смешанных дуэтов.

Российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев на этапе Кубка мира, который проходит в Швеции, взяли верх над норвежской командой в соревнованиях смешанных дуэтов.Встреча, прошедшая 31 января, завершилась победой россиян со счетом 10:8. Ранее на турнире Комарова и Горячев уступили американскому микст-дуэту Бекка Хэмилтон/Мэтт Хэмилтон.Напомним, что российская пара на прошедшем чемпионате мира по керлингу среди смешанных дуэтов завоевала серебряные медали.