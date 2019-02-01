Обвиняемый вывез похищенный автомобиль на эвакуаторе и сдал в пункт приема металла

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, в ноябре прошлого года ковровчанин похитил автомобиль отечественного производства, находившийся без стекол и двигателя возле гаражей на одной из улиц города Коврова.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину мужчина признал, пояснив, что похищенный автомобиль вывез на нанятом эвакуаторе и сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.