Она стояла возле гаражей на одной из улиц города

Она стояла возле гаражей на одной из улиц городаВ Коврове местного жителя обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ноябре прошлого года 24-летний молодой человек украл автомобиль, стоявший без стёкол и двигателя возле гаражей на одной из улиц города.Правоохранители задержали подозреваемого. Он признал свою вину, пояснив, что похищенную машину вывез на нанятом эвакуаторе и сдал в пункт приёма металла.Материалы уголовного дела направлены в суд.