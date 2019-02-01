Она стояла возле гаражей на одной из улиц города
Она стояла возле гаражей на одной из улиц города
В Коврове местного жителя обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В ноябре прошлого года 24-летний молодой человек украл автомобиль, стоявший без стёкол и двигателя возле гаражей на одной из улиц города.
Правоохранители задержали подозреваемого. Он признал свою вину, пояснив, что похищенную машину вывез на нанятом эвакуаторе и сдал в пункт приёма металла.
Материалы уголовного дела направлены в суд.