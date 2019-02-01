Владимир Соловьев высмеял жадность сенатора Рауфа Арашукова
и его отца. По мнению телеведущего, эта история повторяет сценарий
известного мультфильма Золотая антилопа. Журналист поинтересовался,
как эти люди собирались потратить 30 миллиардов рублей.
Владимир Соловьев высмеял жадность сенатора Рауфа Арашукова
и его отца. По мнению телеведущего, эта история повторяет сценарий
известного мультфильма "Золотая антилопа". Журналист поинтересовался,
как эти люди собирались потратить 30 миллиардов рублей.
Люди, подобные сенатору Арашукову, не имеют "предохранителя",
который помог бы вовремя остановиться, уверен Владимир Соловьев. Свои слова телеведущий
проиллюстрировал отрывком из мультфильма, в котором жадный раджа смеется над антилопой,
исполняющей желания. В эфире своей программы журналист запустил фрагмент из
этой сказки.
"Сколько тебе нужно золота?" – спрашивает
антилопа. "Э-э, много", – сообщает раджа. "А если его будет
слишком много?" – говорит антилопа. На что жадный раджа отвечает: "Глупое
животное, золота не может быть слишком много!"
"Ну куда девать 30 миллиардов? На что эти люди могли
планировать хоть когда-то в своей жизни потратить эти деньги? У этих людей где-то
есть предохранитель?" – удивился жадности Арашуковых Соловьев.
Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа и его отца,
топ-менеджера Газпрома Рауля Арашукова задержали 30 января. Их
подозревают в хищении газа на 30 миллиардов рублей и убийствах, передает .
По данным Следственного комитета, за 17 лет организованная
преступная группировка нанесла ущерб России на 31 миллиард рублей. Эту
сумму следователи назвали потерей, которую невозможно возместить, пишет Под стражу заключены также четыре руководителя газовой отрасли
Северо-Кавказского федерального округа, причастные к хищениям газа.