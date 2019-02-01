Владимир Соловьев высмеял жадность сенатора Рауфа Арашукова и его отца. По мнению телеведущего, эта история повторяет сценарий известного мультфильма Золотая антилопа. Журналист поинтересовался, как эти люди собирались потратить 30 миллиардов рублей.

Владимир Соловьев высмеял жадность сенатора Рауфа Арашуковаи его отца. По мнению телеведущего, эта история повторяет сценарийизвестного мультфильма "Золотая антилопа". Журналист поинтересовался,как эти люди собирались потратить 30 миллиардов рублей.Люди, подобные сенатору Арашукову, не имеют "предохранителя",который помог бы вовремя остановиться, уверен Владимир Соловьев. Свои слова телеведущийпроиллюстрировал отрывком из мультфильма, в котором жадный раджа смеется над антилопой,исполняющей желания. В эфире своей программы журналист запустил фрагмент изэтой сказки."Сколько тебе нужно золота?" – спрашиваетантилопа. "Э-э, много", – сообщает раджа. "А если его будетслишком много?" – говорит антилопа. На что жадный раджа отвечает: "Глупоеживотное, золота не может быть слишком много!""Ну куда девать 30 миллиардов? На что эти люди моглипланировать хоть когда-то в своей жизни потратить эти деньги? У этих людей где-тоесть предохранитель?" – удивился жадности Арашуковых Соловьев.Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа и его отца,топ-менеджера Газпрома Рауля Арашукова задержали 30 января. Ихподозревают в хищении газа на 30 миллиардов рублей и убийствах, передает .По данным Следственного комитета, за 17 лет организованнаяпреступная группировка нанесла ущерб России на 31 миллиард рублей. Этусумму следователи назвали потерей, которую невозможно возместить, пишет Под стражу заключены также четыре руководителя газовой отраслиСеверо-Кавказского федерального округа, причастные к хищениям газа.