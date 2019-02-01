В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся большой обмен с участием звезд лиги. Латышский форвард Кристапс Порзингис перешел из Нью-Йорк Никс в Даллас Маверикс.

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся большой обмен с участием звезд лиги. Латышский форвард Кристапс Порзингис перешел из "Нью-Йорк Никс" в "Даллас Маверикс".Нынешний сезон Порзингис пропускает из-за тяжелой травмы колена. В прошлом регулярном чемпионате его средние показатели составляли 22,7 очка и 6,6 подбора за игру.В рамках обмена "Даллас" также получил защитников Тима Хардуэя-младшего, Кортни Ли и Трея Берка​​​. В "Никс" отправились звездный центровой Деандре Джордан и защитники Деннис Смит-младший и Уэсли Мэттьюз. Кроме того, "Нью-Йорк" получил два будущих выбора в первом раунде драфта.Отметим, что в "Далласе" выступают еще две европейские звезды: словенский новичок Лука Дончич и немецкий ветеран Дирк Новицки.