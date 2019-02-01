Говорят, у певца Шуры серьезные проблемы с алкоголем. Подозревают, что артист топил горе в спиртном, когда остался без квартиры.

Говорят, у певца Шуры серьезные проблемы с алкоголем. Подозревают, что артист топил горе в спиртном, когда остался без квартиры.О том, что Шура (настоящее имя Александр Медведев) "спивается", компетентно сообщил телеграм-канал "Только никому..." По их данным, летом артист проходил реабилитацию в одой из столичных элитных клиник закрытого типа. Примечательно, что тогда в соседней палате лежал ныне покойный Евгений Осин.Поклонники бьют тревогу. "Говорят, привезли в состоянии дичайшей белки. Осин умер, а про Шуру СМИ до сих пор не знают... P.S. Вытрезвитель хоть и был супердорогой, алкоголь туда легко проносился сердобольными фанатами", – рассказал источник журналистам. Говорят, певец мог запить после того, как лишился единственного жилья.Напомним, Шура в эфире программы "Привет, Андрей!" пожаловался на то, что его выселяют из квартиры и ему негде жить. Артист рассказал, что в 2003 году за 100 тысяч долларов купил квартиру. Но так как в то время он употреблял наркотики, ему предложили переписать недвижимость на других людей. Что и обернулось ему выселением спустя много лет. Право владения досталось некому сотруднику строительной фирмы, у которого жилье забирают за долги, тем самым лишая крыши над головой певца.Позднее Шура подал иск в Черемушкинский суд Москвы. Он убежден, что новый владелец его единственной квартиры присвоил жилье обманом. Пока не разрешится ситуация с квартирой, артист намерен взять ипотеку на новые апартаменты.Певец Шура прославился благодаря песням "Твори добро", "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна". Однако на пике своей популярности певец пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Лишь недавно стало известно, что тогда у него обнаружили онкологическое заболевание. Причем, по словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно. "Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец уже лежал на операционном столе одинцовского военного госпиталя. "Мне отрезали одно яичко. Думаю, ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура.