В США началось производство новой ядерной боеголовки. Благодаря малой мощности она позволит наносить удары на небольшие расстояния. Уже скоро заряды должны поступить на вооружение. При этом даже американская элита неоднозначно относится к новинке.

В США началось производство новой ядерной боеголовки. Благодаря малой мощности она позволит наносить удары на небольшие расстояния. Уже скоро заряды должны поступить на вооружение. При этом даже американская элита неоднозначно относится к новинке.Ядерная боеголовка, которую хотел Трамп, так американская пресса пишет о новом типе вооружений, который ВМС США получит уже в ближайшее время. Журналисты подчеркивают: у заряда W76-2 будет пониженная мощность."Малые мощности – это для того, чтобы на небольшое расстояние ее запустить, и она не навредила бы тем, кто использует этот заряд. Но ядерное оружие несет серьезные последствия на многие десятилетия. И здесь же различные факторы, в том числе направление ветра. Это огромное количество зон заражения", — считает первый заместитель председателя комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин.В Национальном управлении по ядерной безопасности США поясняют: мощность у W76-2 будет меньше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. На Японию сбрасывались заряды с мощностью около 20 килотонн. Новый американский боеприпас будет иметь мощность 5-6 килотонн."Напомню, что на Хиросиму и Нагасаки были сброшены тоже маломощные бомбы. Тем не менее, они практически стерли с лица земли эти города. Нейтральным членам международного сообщества пора бы уже это понять и начать активно, на дипломатическом уровне, уровне международных организаций, противодействовать такой тенденции", — заявил сенатор Виктор Бондарев.W76-2 станут боевой частью межконтинентальных баллистических ракет Trident, которые размещаются на подводных лодках."Понятно, что здесь расчет идет на региональный конфликт, то есть на межгосударственное столкновение, а не на конфликты низкой интенсивности, с которыми мы имеем дело сейчас или прежде, когда борьба ведется с мятежниками, партизанами, с террористами. Самое удобное, конечно, это применить против авианосной группировки противника", — говорит директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.Новость о производстве нового типа вооружений пришла всего за несколько дней до момента, когда Вашингтон объявит о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Очередной раунд переговоров между российской и американской делегациями в Пекине провалился, и в Министерстве иностранных дел признают: несмотря на все предложения со стороны Москвы, спасти Договор уже вряд ли получится."Начинается следующая фаза, а именно фаза приостановки США своих обязательств в рамках Договора о РСМД. Произойдет это, видимо, в ближайшие выходные", – сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.Как и в случае с Договором о РСМД, Москва в связи с появлением новой боеголовки выражает глубокую озабоченность за судьбу международной безопасности."Все, что идет в этой плоскости, тревожно для Европы, потому что Европа находится между Вашингтоном и Россией. Никто с Европой не советовался. И любое оружие массового уничтожения в 21 веке обладает такой колоссальной поражающей силой, что здесь тревожиться надо всем", — заявил председатель комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий.На Капитолийском холме новость о производстве новой боеголовки вызвала неоднозначную реакцию. Конгрессмены настаивают: когда потенциальный противник получит сигнал о запуске такого типа оружия, он не сможет сразу определить его мощность, а значит, вполне может ответить так, как если бы была запущена большая боеголовка. Но, несмотря на эти опасения, Национальное управление по ядерной безопасности США заявило: ракеты с новыми боеголовками поступят на вооружение американских ВМС до конца 2019 финансового года. Их количество в ведомстве называть не стали.