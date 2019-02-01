Мать певицы Ирины Эбралидзе погибла в страшном ДТП в Киеве. Трагическую
новость исполнительница сообщила на своей странице в Fаcebook.
Мать певицы Ирины Эбралидзе погибла в страшном ДТП в Киеве. Трагическую
новость исполнительница сообщила на своей странице в Fаcebook.
Ирина посвятила краткий пост своей погибшей матери. "Ушла в
мир иной моя родная мамочка. Я люблю тебя навсегда. Прости нас. 31.01.19", -
написала солистка. Близкие друзья и поклонники звезды выразили ей свои
соболезнования.
Авария случилась в минувший четверг, 31 января, на площади
Победы в Киеве. Людмила Эбалидзе ехала на автомобиле Mazda, когда в нее врезалась Audi, после чего машины столкнулись с двумя другими автомобилями. Женщина получила серьезные травмы и была срочно доставлена в больницу. Врачам не удалось
спасти жизнь Людмилы.
Водитель, устроивший ДТП, получил перелом ноги и также
был госпитализирован. В ближайшее время суд должен будет избрать ему меру
пресечения. Полицейским предстоит установить, находился ли мужчина в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Очевидцы инцидента утверждают, что водитель вел
себя неадекватно, передает Obozrevatel.
Преступнику может грозить до восьми лет тюрьмы.
Напомним, Ирина Эбралидзе является бэк-вокалистом таких популярных исполнителей, как Ани Лорак, Melovin и Lavika. Девушка также закрывала своим выступлением гала-концерт
детского конкурса "Славянский базар" в Витебске в Белоруссии.