Мать певицы Ирины Эбралидзе погибла в страшном ДТП в Киеве. Трагическую новость исполнительница сообщила на своей странице в Fаcebook.

Мать певицы Ирины Эбралидзе погибла в страшном ДТП в Киеве. Трагическуюновость исполнительница сообщила на своей странице в Fаcebook.Ирина посвятила краткий пост своей погибшей матери. "Ушла вмир иной моя родная мамочка. Я люблю тебя навсегда. Прости нас. 31.01.19", -написала солистка. Близкие друзья и поклонники звезды выразили ей своисоболезнования.Авария случилась в минувший четверг, 31 января, на площадиПобеды в Киеве. Людмила Эбалидзе ехала на автомобиле Mazda, когда в нее врезалась Audi, после чего машины столкнулись с двумя другими автомобилями. Женщина получила серьезные травмы и была срочно доставлена в больницу. Врачам не удалосьспасти жизнь Людмилы.Водитель, устроивший ДТП, получил перелом ноги и такжебыл госпитализирован. В ближайшее время суд должен будет избрать ему мерупресечения. Полицейским предстоит установить, находился ли мужчина в состоянииалкогольного или наркотического опьянения. Очевидцы инцидента утверждают, что водитель велсебя неадекватно, передает Obozrevatel.Преступнику может грозить до восьми лет тюрьмы.Напомним, Ирина Эбралидзе является бэк-вокалистом таких популярных исполнителей, как Ани Лорак, Melovin и Lavika. Девушка также закрывала своим выступлением гала-концертдетского конкурса "Славянский базар" в Витебске в Белоруссии.