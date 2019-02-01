Ее приговорили в двум годам лишения свободы

Ее приговорили в двум годам лишения свободыВ Юрьев-Польском местную жительницу признали виновной в покушении на убийство новорожденного ребёнка.Женщина проживала со взрослой дочерью и малолетним сыном в комнате общежития. После неразборчивых половых контактов с разными мужчинами весной прошлого года она поняла, что забеременела. Не желая воспитывать ребёнка из-за сложного материального положения и бытовых условий, женщина всеми силами скрывала беременность, решив родить тайно.На 34 неделе беременности она почувствовала схватки, взяла 2 полимерных пакета и пошла в безлюдное место.После рождения малышки женщина положила её в пакеты, по пути к мусорке уронила ребенка, а затем выбросила новорождённую в контейнер.Вскоре местная жительница, выносившая мусор, услышала звуки и нашла девочку. За жизнь ребёнка сначала боролись врачи Юрьев-Польской больницы, а затем и областной. Однако малышка все равно умерла от полученных травм.Женщина так и не признала свою вину и не осознала тяжесть и последствия своего преступления.Ее приговорили в двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.