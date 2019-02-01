Новости из Венесуэлы захватили все мировые издания. Какую позицию занимают в разных странах по венесуэльскому вопросу, и как относятся к поведению Вашингтона?

Новости из Венесуэлы захватили все мировые издания. Какую позицию занимают в разных странах по венесуэльскому вопросу, и как относятся к поведению Вашингтона?Самопровозглашенный и временный — немецкие СМИ в большинстве своем подчеркивают нелегитимность Хуана Гуайдо, несмотря на давление Соединенных Штатов. А авторитетное издание Frankfurter Allgemeine и вовсе открыто пишет о наступательном характере действий Белого дома в боливарианской республике: "Дональд Трамп начал прямую борьбу за власть в Венесуэле. Хочет быть активным в этом вопросе и вице-президент Майк Пенс".Frankfurter Allgemeine подчеркивает, что команда Трампа развернула масштабную пропагандистскую работу против официального Каракаса и у себя в стране. В Майами, где живет большее число выходцев из боливарианской республики, американские власти запланировали не только выступление Пенса на демонстрации против Мадуро, но и группы поддержки в лице сенаторов от штата Флориды.О неприкрытых усилиях Вашингтона на этом поприще говорят и в соседней Франции."Дипломатическое давление со стороны США становится все более настойчивым. Те, кто в первых рядах признали Гуайдо президентом, продолжают повторять, что рассматривают все сценарии, включая военную интервенцию. Также Вашингтон готов поставить 20 миллионов долларов гуманитарной помощи в форме продовольствия и медикаментов, если пропустит венесуэльская армия", — пишет французская газета Le Monde.Иранские журналисты отмечают: Вашингтон замахнулся на перестройку мирового правопорядка. Схема с провокацией бурных политических потрясений в интересующих Штаты странах хорошо отработана, и тому масса примеров. Только теперь она приобрела немного иной характер.Кажется, США вышли на новый этап развития: они моделируют кризисы в тех странах, где начала проявлять активность оппозиция. Но оппозиция не любая, а ориентированная на Запад. В стране начинаются протесты, их лидеры сразу официально признаются Вашингтоном. И как только оппозиционеры вроде Хуана Гуайдо получают поддержку Запада, их шансы обрести в полной мере политическую власть в той или иной стране значительно возрастают", — указывает иранское издание javanonline.ir.О подобных "завоевательских" замашках Штатов пишут и азиатские СМИ. Сингапурский канал NewsAsia подчеркивает: политика США в Латинской Америке становится все более агрессивной. Причина проста: Венесуэла всего лишь входит в список тех стран, где вступают в конфликт интересы Вашингтона и Москвы, теперь и у них в регионе есть конкурент."Венесуэла просто последняя из стран в состоянии международного кризиса, где Россия и США находятся по разные стороны баррикад. Но есть и отличия: теперь в Южной Америке присутствует еще один влиятельный игрок — Китай, и его политика будет далека от любезной", — указывает телеканал NewsAsia.А китайское издание China Daily рассуждает на тему, как легитимным венесуэльским властям справиться с кризисом. По мнению автора статьи, властям боливарианской республики нужно сделать ставку на сотрудничество с Россией и Китаем. Таким образом она сможет получить политическую и экономическую поддержку."Китай сотрудничает с Венесуэлой в различных областях. Это и строительство портов, и нефтегазовая отрасль. Более того, Пекин придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, и поэтому выступает против любого вмешательства в Венесуэлу извне", — подчеркивает China Daily.Ну, а американские СМИ создали свой особый мир и в принципе не скрывают, что все события в Каракасе — дело рук Белого дома. Издание Hill открыто пишет о том, что администрация президента приложила глобальные усилия для того, чтобы сменить политический режим в боливарианской республике.