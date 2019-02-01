Заявления на зачисление детей в первые классы начали принимать сегодня - 1 февраля. Каждая школа закреплена за определенной территорией и принимает в первую очередь именно тех, кто там проживает.

Заявления на зачисление детей в первые классы начали принимать сегодня — 1 февраля. Каждая школа закреплена за определенной территорией и принимает в первую очередь именно тех, кто там проживает. Ни одному ребенку не может быть отказано в приеме в школу.Исключение — ситуация, когда в конкретном учебном заведении уже нет мест. Обычно ажиотаж среди родителей возникает, когда записывают не по месту жительства. Заявки пытаются оформить в первые минуты начала записи. Сервер не выдерживает и дает сбой.Родителям следует знать, что зачисляют ребенка в школу в течение семи дней после приема документов. Документ можно подавать вплоть до начала учебного года, напоминает телеканал "Россия 24". В какой форме его отправлять — совершенно не важно. Можно в электронном виде, а можно просто подать письменное заявление.